شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشيخ الذي تم تكليفه بخطبة يوم عرفة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، صدور التوجيه الكريم بتكليف عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، خطيبا لخطبة عرفة. كما أعلنت إمارة مكة عبر حسابها في «تويتر» تكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيباً ليوم عرفة هذا العام 1440.



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