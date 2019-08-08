شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثتي والدَي مفقودي وادي مسالة.. واستمرار البحث عن الأبناء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)
عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة على جثتي الأب والأم بعد أن جرفتهما سيول وادي مسالة أمس الأول (الثلاثاء) مع أفراد عائلتهما، فيما يتواصل البحث عن 3 من الأبناء من قبل الفرق الدفاع المدني داخل الوادي الذي شهد جرياناً نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الأول.
وتم العثور على الجثتين بعد أن جرفتهم السيول بضعة كيلومترات، وذلك باستخدام العديد من الأجهزة والمعدات اللازمة، وتم تسليم الجثتين بعد انتشالهما للجهات المختصة، في الوقت الذي تتواصل الجهود المكثفة للعثور على الأبناء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان أن عملية البحث مستمرة عن مفقودي وادي مسالة من قبل الفرق، بعدما جرفت سيول الوادي مركبة بداخلها 5 أفراد، محذرة من المجازفة في دخول الأودية والسيول.
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