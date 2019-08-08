شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال تكيس حوصلي من حنجرة حاج ماليزي أثّر على التنفس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعثة "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نجح فريق من الصحة بقسم جراحة أورام الرأس والرقبة بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنهاء معاناة حاج ماليزي في الـ68 من عمره كان يعاني من كيس حوصلي في الحنجرة يؤثر على مجرى الهواء والتنفس ونبرة الصوت.

وتم استقبال الحاج بعد إحالته خلال وقت وجيز، حيث تم إخضاعه للفحص والمعاينة وأخذ التاريخ المرضي، وإجراء الإسعافات الأولية للمجرى الهوائي بدقة، حيث كان الحاج يعاني من تغير في الصوت مع ضيق في التنفس بلغ ذروته في الأيام الـ10 الأخيرة وخصوصا أثناء الطواف.

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وقام الفريق الطبي بعمل أشعة مقطعية للعنق وفحص الحنجرة بأحدث تقنيات مناظير الحنجرة المرنة، وإجراء فحوصات ما قبل الجراحة، التي أظهرت نتائجها وجود تكيس حوصلي بمجرى التنفس، تقرر معها إجراء جراحة تخصصية، وقام فريق جراحة أورام الرأس والرقبة بعمل جراحة ميكروسكوبية دقيقة بالمنظار الحنجري المباشر لاستئصال التكيس الحوصلي الحنجري ودون أية مضاعفات بفضل الله.

وخرج المريض من المدينة الطبية خلال أقل من 48 ساعة من وصوله للمستشفى وهو يتمتع بصحة وعافية وانضم إلى حملته لإكمال نسكه بيسر وسهولة.

وتترجم النجاحات حرص وزارة الصحة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر، وتأمين جميع حاجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم، وذلك ضمن اهتمام القيادة الرشيدة التي سخرت جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحرص على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم لإتمام نسكهم وحجهم.