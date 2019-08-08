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ولي العهد يناقش مع بومبيو التصدي لإيران وتعزيز الأمن البحري في الخليج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الخميس) عبر حسابه في «تويتر» أنه بحث مع ولي العهد الأمير ، ملفّات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن، والوضع في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة بالخليج والتصدي لإيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمركية مورغن أورتاغوس في بيان نشر اليوم على صفحتها في موقع «تويتر»: «ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج، كما ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التصدي لإجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان».

وقدم بومبيو شكره لولي العهد على «الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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