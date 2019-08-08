شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش مع بومبيو التصدي لإيران وتعزيز الأمن البحري في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الخميس) عبر حسابه في «تويتر» أنه بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملفّات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن، والوضع في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة بالخليج والتصدي لإيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمركية مورغن أورتاغوس في بيان نشر اليوم على صفحتها في موقع «تويتر»: «ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج، كما ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التصدي لإجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان».
وقدم بومبيو شكره لولي العهد على «الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية».
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