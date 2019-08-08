شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تفوج 24 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

انطلقت اليوم (الخميس) من المدينة المنورة، قافلة وزارة الصحة التي تقل 24 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك حج هذا العام 1440، حيث تضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع وجود نحو 120 دكتوراً وممرضاً ومسعفاً إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

ولأول مرة هذا العام، تشارك طائرة الإخلاء الطبي الجوي في تفويج الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، من خلال نقل حاجة من الجنسية الأفغانية إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج، وذلك من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة، سعياً من وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع من المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

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من جهتهم، عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر «تويتر» اليوم، أن كل حاج من المنومين الذين تم تفويجهم، يرافقه طبيب وممرضة.

وأفاد ‏‏‏‏مدير العلاقات العامة والإ‏‏‏علام والتوعية في صحة المدينة المنورة حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي أطلق قافلة التفويج صباح اليوم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من عناية ورعاية صحية مميزة لضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم.