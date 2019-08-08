السعودية | شاهد.. سعودي يبني ملعباً رياضياً بين صخور جبال الحشر

شكرا لقرائتكم شاهد.. سعودي يبني ملعباً رياضياً بين صخور جبال الحشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصر مواطن سعودي على تنفيذ ملعب رياضي بين صخور جبال الحشر التابعة لمحافظة الدائر بمنطقة جازان جنوب المملكة، فقام بحفر الأرض ونحت الصخر، حتى اكتملت فكرته على مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع، بعد العديد من المحاولات خلال السنوات الماضية.

محمد حربان الحريصي، مالك الأرض وصاحب فكرة "ملعب الريع الرياضي"، تبنى خدمة الشباب ليقوم بهذا العمل الريادي وخدمة أكثر من 10 آلاف متفرج تتسع لهم مدرجات الملعب الصخري، ليكون مناسباً لإقامة البطولات الرياضية والحفلات الشعبية.

وأوضح محمد أنه تم اختيار الموقع الحالي بعد تجربتين فاشلة، الأولى كانت في أعلى الجبل ولم يحالفنا الحظ لوعورة المكان، والثانية لصغر المساحة، حتى تم اختيار الموقع الحالي، وهي أرض اشتريتها وقمت بحفر المكان، وتهيئته على مساحة مناسبة، وعمل مرافق خدمية للملعب من مقصورات إعلامية، وغرف تبديل لاعبين، ودكات الفريقين، وغرف حكام، ومنصات عرض ومسارح، ومنصة شرفية لكبار الشخصيات، ومواقف سيارات، ومقهى ومطعم، كما أن المباريات في الملعب مجانية، خاصة وأن غالبية الفرق هي من أندية الأحياء".

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وقال إن "طبيعة المكان جبلية وصعبة، واستغرق العمل في إنشائه مدة طويلة، نظير عملي ووفق إمكانياتي الشخصية والمحدودة. عملت بشكل متواصل لتطويره وإدراج عدد من الألعاب الرياضية مثل كرة السلة، وكرة الطائرة، واختراق الضاحية، كما أحاول إدخال ألعاب القوى".

من جهته، سرد المصور حسن الحريصي لـ"العربية.نت"، قصة الملعب الصخري قائلاً: "بدأت الفكرة من عام 2003 حتى استقرت على إنشائه بهذا الشكل النهائي، نظير احتياج الشباب في المحافظة إلى ملاعب مهيأة لإقامة الدورات الرياضية. وعلى الرغم من مواجهة الصعوبات في عملية حفر الأرض والتكاليف الباهظة التي تجاوزت المليون ريال في التنفيذ بين صخور الجبال وفرش المعلب وإنارته وتأهيل المكان، يحتضن الملعب حتى الآن 11 دورة رياضية، كان آخرها المباراة النهائية لدورة أمير المنطقة لكرة القدم بين فريقي الجزيرة والجانب".

وقام حسن بنشر صور ومقاطع فيديو على حسابه في موقع "تويتر"، يرصد فيها جماليات الإبداع في تنفيذ الملعب، الذي تم بناؤه وسط جبال الحشر، لتجد أصداء واسعة على صعيد الإعلام والتداول الاجتماعي.