- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.
وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد لـ"الخليج 365": إن الكشافة العربية السعودية تستعد منذ نهاية حج العام الماضي من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.
وأضاف: تم إعداد أربعة آلاف كشاف في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف في المدينة المنورة والمنافذ ومدن الحجاج، مشيراً إلى أنه اكتمل التدريب والاستعداد لكل الفرق الكشفية، وانطلقت الأعمال بعد تدشينها من رئيس الجمعية وزير التعليم، التي اشتملت على عدد من المجالات أبرزها إرشاد وإيصال الحجاج التائهين من خلال 11 مركزاً في عرفات و12 مركزاً في منى، إضافة إلى المنطقة المركزية.
وتابع: الكشافة يعملون ويستشعرون ضخامة وأهمية هذا العمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 02:59 PM
11 مركزاً في عرفات و12 في منى.. تستخدم تقنيات الخرائط الإلكترونية
تستقبل الكشافة العربية السعودية ضيوف الرحمن بسبعة آلاف كشاف، بالإضافة إلى تقنيات حديثة استخدمت فيها هذا العام الخرائط الإلكترونية لإرشاد الحجاج.
وقال نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد لـ"الخليج 365": إن الكشافة العربية السعودية تستعد منذ نهاية حج العام الماضي من خلال الاجتماعات مع كل القطاعات، وتقييم الأعمال، ووضع خطة الاستعداد التي يتم إبلاغها للقطاعات الكشفية.
وأضاف: تم إعداد أربعة آلاف كشاف في المشاعر المقدسة بالإضافة إلى ثلاثة آلاف في المدينة المنورة والمنافذ ومدن الحجاج، مشيراً إلى أنه اكتمل التدريب والاستعداد لكل الفرق الكشفية، وانطلقت الأعمال بعد تدشينها من رئيس الجمعية وزير التعليم، التي اشتملت على عدد من المجالات أبرزها إرشاد وإيصال الحجاج التائهين من خلال 11 مركزاً في عرفات و12 مركزاً في منى، إضافة إلى المنطقة المركزية.
وتابع: الكشافة يعملون ويستشعرون ضخامة وأهمية هذا العمل الذي يشرف عليه خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين.
، "الكشافة السعودية" تستقبل ضيوف الرحمن بـ7 آلاف فرد مزودين بالتقنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الكشافة السعودية" تستقبل ضيوف الرحمن بـ7 آلاف فرد مزودين بالتقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.