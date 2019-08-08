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نصحت وزارة الصحة المرضى المصابين بالزكام والإنفلونزا خلال الحج بالإكثار من شرب الماء والسوائل والتزام الراحة قدر الإمكان، إضافة إلى تناول المسكنات وخافضات الحرارة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك وفق الإرشادات الصحية.
ودعت "الصحة" إلى استخدام مضادات احتقان الأنف لفترة قصيرة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك من ارتفاع ضغط الدم أو نقص التروية القلبية، إلى جانب تناول الأدوية المضادة للسعال عند الضرورة، لاسيما إذا كان السعال جافاً، أو أصبح مزعجاً خلال النوم.
وحذرت وزارة الصحة المصابين من أخذ أي مضاد حيوي دون استشارة الطبيب.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 02:57 PM
دعت للإكثار من شرب الماء والسوائل والتزام الراحة قدر الإمكان
نصحت وزارة الصحة المرضى المصابين بالزكام والإنفلونزا خلال الحج بالإكثار من شرب الماء والسوائل والتزام الراحة قدر الإمكان، إضافة إلى تناول المسكنات وخافضات الحرارة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك وفق الإرشادات الصحية.
ودعت "الصحة" إلى استخدام مضادات احتقان الأنف لفترة قصيرة ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك من ارتفاع ضغط الدم أو نقص التروية القلبية، إلى جانب تناول الأدوية المضادة للسعال عند الضرورة، لاسيما إذا كان السعال جافاً، أو أصبح مزعجاً خلال النوم.
وحذرت وزارة الصحة المصابين من أخذ أي مضاد حيوي دون استشارة الطبيب.
، هذه نصائح وتحذيرات "الصحة" للحجاج المصابين بالإنفلونزا ،
المصدر : الخليج 365
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