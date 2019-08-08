، تقرير الأثرياء: السعودية التاسعة عالمياً بـ57 مليارديراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربياً بعدد 55 مليارديراً

احتلت السعودية المرتبة التاسعة عالمياً بقائمة الدول التي تضم أكثر مليارديرات العالم بـ57 مليارديراً.

جاء ذلك من خلال تقرير نشرته شركة WealthX المختصة بتوفير معلومات وأبحاث حول أصحاب الثروات الصافية حول العالم.

وبحسب التقرير، فإن أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي سجّلت ارتفاعاً في عدد مليارديراتها، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض في عدد المليارديرات.

واستطاع المليارديرات صنع ثرواتهم في مجالات وصناعات عدة مختلفة، إذ لا توجد صناعة واحدة يقصدها أصحاب الثروات الهائلة. ولكن، شكلت المجالات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية، والصناعية حوالي ثلث الصناعات الأولية التي قصدها سكان العالم المليارديرات في العام 2018.

وذكر التقرير أن أكبر عدد مليارديرات في العام يتركز في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد فيها 705 مليارديرات، لتتبعها الصين بـ28 مليارديراً، ثم ألمانيا بـ146 مليارديراً.

وبخصوص الدول العربية، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز التاسع على القائمة العالمية، لتكون الدولة العربية التي تضم أكبر عدد مليارديرات، بـ57 مليارديراً، ثم تبعتها الإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر عالمياً، والثاني عربياً، بعدد 55 مليارديراً.

وفيما يلي القائمة الكاملة للدول الـ10 التي تحوي أكبر عدد مليارديرات في العالم:

1. الولايات المتحدة الأمريكية

705 مليارديرات

2. الصين

285 مليارديراً

3. ألمانيا

146 مليارديراً

4. روسيا

102 ملياردير

5. المملكة المتحدة

97 مليارديراً

6. سويسرا

91 مليارديراً

7. هونغ كونغ

87 مليارديراً

8. الهند

82 مليارديراً

9. المملكة العربية السعودية

57 مليارديراً

10. الإمارات العربية المتحدة

55 مليارديراً