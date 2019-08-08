، بالأسماء.. "الجوازات" تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج ،

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:
1 - معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
2 - معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت "الجوازات " أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 02:30 PM
من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:
1 - معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
2 - معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت "الجوازات " أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
، بالأسماء.. "الجوازات" تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج ،
المصدر : الخليج 365
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