check وزارة العمل رابط الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

تقدم كلاً من وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن وافد هارب، وذلك ليتمكن رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الإبلاغ عن أي عمالة لديهم قامت بالهروب لترحيلهم خارج أراضى المملكة العربية السعودية.

والآن أصبح من المتاح لكل رجال الأعمال فى السعودية الاستعلام عن وافد هارب بكل بساطة من خلال موقع وزارة العمل بدون الذهاب إلى مقرات مكتب العمل فى المملكةن ونوضح لكم خلال هذه المقالة رابط الاستعلام عن وافد هارب، فتابعونا.

الاستعلام عن وافد هارب

اصبحت خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب لوافد الآن من أبسط الخدمات التى تقدمها وزارة العمل بشكل إلكتروني، ولهذا نُبين لكم خطوات الاستعلام عن وافد هارب خطوة بخطوة كالتالي:

سجل دخولك إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

. اكتب رقم الإقامة أو رقم الحدود أو جواز السفر الخاص بالوافد.

اكتب الرمز المرئي الموضح لك.

اضغط على أيقونة عرض لتعرض لك كافة التفاصيل عن الوافد.

ويُمكنك الاستعلام عن موظف وعامل وافد عبر مكتب العمل من هنا.

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