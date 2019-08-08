شاهد.. وزير الإعلام يفتتح أول سينما بعلامة تجارية محلية في جدة

دبي - بواسطة محمد فارس افتتح وزير الإعلام تركي الشبانة مساء أمس (الثلاثاء)، دار "موفي سينما" والتي تعد أول دور عرض سينمائي تحمل علامة تجارية محلية بالمملكة، وذلك بمجمع العرب مول في محافظة جدة.
وعبّر وزير الإعلام عن سعادته بافتتاح دار السينما الثانية في جدة التي تضم 15 شاشة عرض ذات علامة تجارية سعودية، مشيراً إلى أنها جرت بإشراف إدارة وطنية بنسبة 100 %.
وأضاف أن هذا الإنجاز مُبهر ويرفع الرأس كونه يحمل اسماً سعودياً، لافتاً إلى أن هناك علاقة وثيقة جداً بين برنامج جودة الحياة والأمور الفعلية للمجتمع.
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