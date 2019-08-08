النائب العام يوجه رسالة هامة إلى الحجاج .. ويحذرهم من هذه الممارسات الخطيرة

طالب النائب العام الشيخ سعود المعجب، حجاج بيت الله الحرام بالتفرغ التام لأداء شعيرة الحج في ضوء الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتَّنَعُّم بالأجواء المقدسة وروحانيتها واستشعار قدسية الزمان والمكان. وحذر “المعجب” في تصريح له حول دور “النيابة العامة” في الحج؛ الحجاج من “الخروج عن رسالة الحج بأي شكل من الأشكال أو إستغلاله في هتافات سياسية أو طائفية أو مذهبية”، مؤكدةً أنها “ستقف بكل حزم لكل من تسول له نفسه هذا الأمر من خلال اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وأشار النائب العام، إلى تزويد المقار في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بشاشات عرض توعوية؛ حرصًا على تثقيف حجاج بيت الله الحرام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج. وأكد “المعجب”، أن “النيابة العامة” قامت بتغطية كافة المنافذ الحدودية “البرية، والبحرية، والجوية” من خلال فروع النيابة العامة في هذه المناطق بهدف “العناية بالمصالح المحمية شرعًا ونظامًا للحجاج منذ دخولهم للأراضي السعودية إلى أن يَمُنَّ الله عليهم بأداء شعيرة الحج ويعودوا إلى ديارهم سالمين”.