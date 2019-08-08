إحصائية جديدة ترصد حركة الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها

كشفت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، الخميس، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 905 آلاف و896 حاجًّا.

وبيَّنت الإحصائية -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أنَّ 897 ألفًا و587 حاجًّا غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 8254 حاجًّا.

في سياقٍ منفصل، زار رئيس مؤسسة البريد المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي، اليوم الخميس، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، اللذين تشرف عليهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ وذلك بمقر المجمع بالعاصمة المقدسة.

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وقال أبانمي إن المعرض يمتلك ثروةً تاريخيةً لا تقدر بثمن، بجانب الكوادر السعودية الشابة التي تنقل صورة المواطن السعودي من خلال حسن التعامل وثقافة التاريخ، مؤكدًا أن الزائر يجد داخل المعرض تاريخًا عظيمًا بطريقة عرض مرتبة؛ ما يعكس صورة مشرقة عن التاريخ وعن جهود المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله).

وأضاف أن المعرض يمتلك قطعًا أثرية وتحفًا إسلامية لا تقدر بثمن؛ حيث يعرضها بأفضل الإمكانات، متابعًا: «تشرفت اليوم بهذه الزيارة، وسعدت كثيرًا. وأكثر ما أسعدني مشاهدة أبناء وطني العاملين في المجمع والمعرض وما يقدمونه لضيوف الرحمن؛ فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد، ويقدمون الابتسامة والتعاون قبل كل شيء؛ فهذا هو المواطن السعودي الذي تفتخر به المملكة، من خلال ما يقدمه الشباب الذين يعملون بجد واجتهاد ويقدمون أفضل الخدمات، ويشعرنا بعظم المنافسة الشريفة بين القطاعات الحكومية والخاصة».

وعبّر عن شكره «رئاسة الحرمين» وجميع منسوبيها، وفي مقدمتهم الرئيس العام، على هذا العمل المتميز، وعلى كل ما يتم تقديمه من خدمات متميزة داخل الحرمين الشريفين.