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القيادة تُهنّئ حليمة يعقوب باليوم الوطني لسنغافورة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقالت وكالة الأنباء ، اليوم الخميس، إنّ الملك سلمان أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة حليمة، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ببرقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسة حليمة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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