سفارة المملكة بقرغيزستان للسعوديين: ابتعدوا عن «قوي تاش»

دعت السفارة السعودية لدى جمهورية قرغيزستان، اليوم الخميس، مواطني المملكة المتواجدين هناك لتجنُّب زيارة قرية قوي تاش بسبب التوترات الأمنية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اطلعت عليه «عاجل»: «ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المتواجدين في الجمهورية القرغيزية تجنب زيارة قرية قوي تاش جنوب العاصمة بشكيك والمناطق المجاورة لها، نظرًا لتوتر الأوضاع الأمنية، وللتواصل مع السفارة نرجو الاتصال على الرقم 996554666622+».

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان مقتل أحد أفراد القوات الخاصة، وإصابة 35 شخصًا خلال محاولة فاشلة لاقتحام منزل رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامبايف في بلدة قوي تاش لاعتقاله.

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وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ من بين الجرحى 15 شخصًا من عناصر الأمن أصيب بعضهم بطلقات نارية، وتوفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بجراحه.

واندلعت مواجهاتٌ بين القوات الخاصة ومناصرين للرئيس السابق، يقدر عددهم بـ200 شخص، تواجدوا في محيط منزله لحمايته.

في المقابل، قالت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان إنَّ القوات الخاصة لم تستخدم النار خلال العملية، إنّما تمّ استخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية فقط، فيما أفادت وسائل إعلام بأنّ أتامبايف تحصَّن في منزله ويرفض الاستسلام، ويطلق النار على رجال الأمن.