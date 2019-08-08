«ضيوف الملك» يطلعون على مراحل تصنيع كسوة الكعبة

زار عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اليوم الخميس، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الحجاج اطلعوا على كيفية صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكة الكسوة، واستخدام أحدث التقنيات في الحياكة والنسيج.

بعد ذلك توجه الحجاج إلى معرض عمارة الحرمين، واستمعوا لشرحٍ مفصلٍ عن المقتنيات التي يضمها المعرض، والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإبراز هذا التراث التاريخي العريق من بداية العصر الأموي إلى العصر السعودي الزاهر.

وأبدى الحجاج انبهارهم بمدى التطور الذي يشهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر، وبما يكفل تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.