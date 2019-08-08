«حساب المواطن» يودع دعم المستفيدين من دفعة أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إيداع مبالغ الدعم لمستفيدي الدفعة الـ21 (شهر أغسطس 2019م)، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

وأوضح البرنامج –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وكان «حساب المواطن» أعلن في وقت سابق، تقديم موعد إيداع الدفعة الـ21 (أغسطس 2019م)؛ بسبب تصادف موعد الإيداع مع إجازة عيد الأضحى، موضحًا أنه سيتم إيداعها يوم الخميس الموافق 8 أغسطس؛ وذلك بدلًا من يوم 10 المقرر لإيداع الدفعة.

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من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني، تفاصيل الدفعة الـ20 (يوليو 2019)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال للمستفيدين، وأن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة (يونيو 2019)، بلغت 13.4 مليون ريال، وأن نسبة المستفيدين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة؛ بلغت 83%، متخطيةً حاجز 12.4 مليون مستفيد وتابع.

وأشار القحطاني إلى أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية بلغ 47.7 مليار ريال، فيما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ20 دفعة أكثر من 356 مليون ريال.

وأوضح القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين، تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالًا للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج، تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يوليو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.