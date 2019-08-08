الحصيني يوضح خريطة رياح «الخميس والجمعة» الترابية

حدَّد الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، مسار حركة الرياح الترابية المتوقّعة اليوم الخميس وغدًا الجمعة على مناطق مختلفة بالمملكة.
وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الخميس وغدًا الجمعة رياح مثيرة للأتربة معظمها خفيفة وتعمل على تحرك الرمال على الساحل الشمالي الأوسط من الساحل الغربي على الشرقية والرياض وما بين الرياض والشرقية والكويت والإمارات».
وأضاف: «حالة ثجَّاج مستمرة على أجزاء من الباحة وجازان وعسير والطائف».
وكان الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، قد أعلن أمس الأربعاء، أنّ اللجنة قررت توثيق الحالة الماطرة التي بدأت التأثير الاثنين الماضي، على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة باسم «ثجَّاج»، متوقعًا استمرار هذه الحالة لعدة أيام قادمة.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
وأشارت إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.
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