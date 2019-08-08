وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة اعتمدت خطة عمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك و التي جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ .
مشيراً إلى أن الأمانة قد تهيأت لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد عبر مسلخ أبها الرئيسي بسوق المواشي بطاقة استيعابية كاملة تتجاوز 2400 أضحية في اليوم تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة العيد حتى السادسة مساء، فضلاً عن السماح لـ 30 مطبخاً بالذبح خلال أيام العيد فقط وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف الازدحام على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي.
فيما تم تهيئة مواقف السيارات لمرتادي المسلخ بأكثر من 600 موقف و 700 موقف أخر لمسوقي المواشي .
منبهاً إلى أنه تم دعم المسلخ بـ 150 كادرا بشريا من مختلف التخصصات و التي شملت 6 من الأطباء و 40 جزارا و 15 مشرفا بالإضافة الى 40 عامل نظافة و 40 عامل لتنزيل و توصيل الاضاحي .
يذكر أن الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتخصيص مسار خاص لذوي الاحتياجات الخاصة في مسلخ الأمانة و كافة البلديات بالمنطقة وذلك لخدمتهم بشكل أفضل وتخصيص جزار في كل مسار لتيسير وإنهاء أضاحي هذه الفئة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير: 30 موقعا مؤقتا لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد ومسار تنظيمي لذوي الاحتياجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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