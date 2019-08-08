حج / 13 نظاماً إلكترونياً لرفع مستوى الخدمات بمؤسسة أفريقيا غير العربية



مكة المكرمة 7 ذو الحجة 1440هـ الموافق 8 أغسطس 2019م واس

نفذت مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية 13 نظاماً إلكترونياً لتحسين ومتابعة خدماتها ضمن مساعيها لتحقيق التحول الرقمي في برامج أعمالها وإجراءاتها.

ودفعت منظومة التحول الرقمي التي يقودها مركز المعلومات والحاسب الآلي إلى أتمتة إجراءات عقود التغذية وإسنادها وإدارة المخزون وتطوير منظومة رسائل البريد الالكتروني، ورقمنة عمليات إدارات المساهمين والمالية والاتصالات الإدارية والمستودعات.

وأوضح عضو مجلس الإدارة المشرف على مركز المعلومات بالموسسة المهندس بندر خياط أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على الأصول الثابتة الرقمية بالمؤسسة واستمرار العملية التشغيلية بأكفأ الطرق والمواصفات العالمية، مع تطوير منظومتها وتجهيز بنيتها التحتية والرقمية بأحدث أجهزة خوادم البيانات التي تكفل خدمة سيرفرات المؤسسة، كما توفر لها أفضل أنظمة النسخ الاحتياطي، مع تأمين خوادم البيانات بنظام حماية من الحرائق – لاقدر الله – عبر حساسات آلية متطورة.

وبين أن المركز أطلق نظاماً تقنياً لإجراءات تفويج الحجاج لمساكنهم وإيصالهم إلى مقارهم بكل يسر وسهولة، ونظاما لتسهيل إجراءات وقوعات الحجاج وتفويجهم للمشاعر، مضيفا أن نظام التفويج للمساكن يؤدي إلى حوسبة بيانات الحجاج وتصنيفهم وفق جنسياتهم وتوزيعهم على أماكن سكنهم في مكة المكرمة حسب نظام الخرائط، كما يتابع كل الوقوعات آنياً ويضمن متابعة التفويج بتقارير منتظمة.

وأشار المهندس خياط إلى أن المركز نفّذ نظاماً لتطوير خبرات المساهمين وتقديم الدورات اللازمة لهم، بهدف استثمار التقنية في تنظيم أعمالهم واحتساب النقاط لهم بشكل آلي ودقيق، كما اعتنى باستكمال التحول إلى المعاملات الإلكترونية وتطويرها والأرشفة الإلكترونية لجميع الموارد عبر تطبيق نظام إداري للاتصالات الإدارية بالمؤسسة مع قاعدة بيانات عن مواردها البشرية والمادية، علاوة على تطبيق نظام بريد الكتروني مطابق لأحدث مواصفات أمن المعلومات وأعلى أساليب الحماية الرقمية لتأمين المنظومة.

وذكر أن الأنظمة التقنية بمركز المعلومات والحاسب اﻵلي بالمؤسسة ساهمت في تحويل كافة الإجراءات المؤسسية من ورقية إلى الكترونية، كما عمدت إلى تغيير أساليب الأعمال عبر النماذج الالكترونية بما يوفر الوقت والجهد وينعكس على المستفيدين من خدمات المؤسسة والعاملين فيها، ورفع نسبة الإنجاز لجميع الإدارات، وتوفير مقاييس ومؤشرات أداء عن أعمالها وإصدار تقارير دورية عنها.

// انتهى //

13:52ت م

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