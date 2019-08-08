حج / توزيع أكثر من ١٥ مليون عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن بمكة المكرمة



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

بلغ عدد عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا التي وزعها مكتب الزمازمة الموحد ببرنامجه الثاني بخطته التشغيلية على مساكن ضيوف الرحمن بمكة المكرمة حتى الخامس من شهر ذي الحجة الحالي أكثر من ٩٥٠ ألف عبوة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب أمير بن فيصل عبيد أن هذه العبوات وزعت على أكثر من ٣٦٠٠ مسكن بأحياء مكة المكرمة وفق منظومة تقنية حديثه مرتبطة بالمسار اللإلكتروني لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة الجهة المشرفة علئ المكتب .

وبين عبيد أنه تم توزيع نحو من ٢ مليون عبوة من ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل على ضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة وفق البرنامج الأول من خطته التشغيلية ، فيما تم إيصال أكثر ١٣ مليون عبوة ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل إلى المشاعر المقدسة ضمن برنامج الخدمات الإضافية مع مؤسسات الحجاج والجمعيات الخيرية المعتمدة التابعة لمؤسسات الطوافة ليتم توزيعها على ضيوف الرحمن أثناء فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة, بالإضافة لعدة مبادرات للمكتب ذات الصلة بالمستشفيات بالتعاون مع الجهات المرتبطة لما يحقق الهدف الأسمى من خدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل

وجه .

يذكر أن مكتب الزمازمة ينتج عبواته بمصنع التعبئة الآلية لتعبئة مياه زمزم التابع ملكيته بالكامل للمكتب بمخطط الوسيق بمكة المكرمة الذي يُقام على مساحة ١٠ آلاف متر مربع, ويحتوي على خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة ٢٠ لترًا بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٨٠٠ عبوة في الساعة للخطين, وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة ( ٢٠٠ . ٣٣٠ . ٦٠٠ ) ملل وعبوات اللتر ونصف بطاقة انتاجيه تقدر بـ ١٠٨٠٠ عبوة بالساعة ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية

// انتهى //

13:48ت م

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منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسبلغ عدد عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا التي وزعها مكتب الزمازمة الموحد ببرنامجه الثاني بخطته التشغيلية على مساكن ضيوف الرحمن بمكة المكرمة حتى الخامس من شهر ذي الحجة الحالي أكثر من ٩٥٠ ألف عبوة .وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب أمير بن فيصل عبيد أن هذه العبوات وزعت على أكثر من ٣٦٠٠ مسكن بأحياء مكة المكرمة وفق منظومة تقنية حديثه مرتبطة بالمسار اللإلكتروني لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة الجهة المشرفة علئ المكتب .وبين عبيد أنه تم توزيع نحو من ٢ مليون عبوة من ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل على ضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة وفق البرنامج الأول من خطته التشغيلية ، فيما تم إيصال أكثر ١٣ مليون عبوة ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل إلى المشاعر المقدسة ضمن برنامج الخدمات الإضافية مع مؤسسات الحجاج والجمعيات الخيرية المعتمدة التابعة لمؤسسات الطوافة ليتم توزيعها على ضيوف الرحمن أثناء فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة, بالإضافة لعدة مبادرات للمكتب ذات الصلة بالمستشفيات بالتعاون مع الجهات المرتبطة لما يحقق الهدف الأسمى من خدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكملوجه .يذكر أن مكتب الزمازمة ينتج عبواته بمصنع التعبئة الآلية لتعبئة مياه زمزم التابع ملكيته بالكامل للمكتب بمخطط الوسيق بمكة المكرمة الذي يُقام على مساحة ١٠ آلاف متر مربع, ويحتوي على خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة ٢٠ لترًا بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٨٠٠ عبوة في الساعة للخطين, وخط إنتاج ثالث ينتج عبواته بسعة ( ٢٠٠ . ٣٣٠ . ٦٠٠ ) ملل وعبوات اللتر ونصف بطاقة انتاجيه تقدر بـ ١٠٨٠٠ عبوة بالساعة ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبآليات تقنيه عاليه دون اَي تدخل بشري وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بالمكتب يشارك فيها أبناء المهنه وأكثر من ١١٠٠ موظف وعامل موسمي .// انتهى //13:48ت م0135

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