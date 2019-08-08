حج / مساعد مدير شؤون المساجد بالأوقاف الأردنية: جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لا ينكرها إلا جاحد



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

نوه مساعد مدير مديرية شؤون المساجد في وزارة الأوقاف الأردنية الدكتور محمود الزغايبه، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق.

وقال "إن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لا ينكرها إلا جاحد أو حاسد وحاقد، ولقد رأينا هجمة غير مسبوقة وغير مبررة على المملكة الهدف من ورائها تشويه صورة الدولة

ورفع الدكتور محمود الزغايبة شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله - لرعايتهما وعنايتهما بالمسلمين، والاهتمام البالغ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سائلا الله جل وعلا أن يوفقهما وأن يحفظ المملكة ويديمها منارة للإسلام والمسلمين.

كما ثمن مساعد مدير مديرية شؤون المساجد في وزارة الاوقاف الأردنية الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإشرافها على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين

الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يجسد حرص وعناية المملكة بالمسلمين في العالم.

//انتهى//

13:47ت م

0131



مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسنوه مساعد مدير مديرية شؤون المساجد في وزارة الأوقاف الأردنية الدكتور محمود الزغايبه، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق.وقال "إن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لا ينكرها إلا جاحد أو حاسد وحاقد، ولقد رأينا هجمة غير مسبوقة وغير مبررة على المملكة الهدف من ورائها تشويه صورة الدولة السعودية ، وخابوا وخسروا في مساعيهم، فلن يحرص أحد على الحرمين كحرص المملكة العربية السعودية، التي تبذل جهدا كبيرا في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.ورفع الدكتور محمود الزغايبة شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله - لرعايتهما وعنايتهما بالمسلمين، والاهتمام البالغ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سائلا الله جل وعلا أن يوفقهما وأن يحفظ المملكة ويديمها منارة للإسلام والمسلمين.كما ثمن مساعد مدير مديرية شؤون المساجد في وزارة الاوقاف الأردنية الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإشرافها على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمينالشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يجسد حرص وعناية المملكة بالمسلمين في العالم.//انتهى//13:47ت م0131

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