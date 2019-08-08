السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتابع تداعيات الحالة المناخية ويوجّه الجهات المعنية بمضاعفة الجهود



جيزان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وما صاحبها من عواصف ورياح موسمية وهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن سمو أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات وأمانة المنطقة ومديري المرور والدفاع المدني والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والوجود الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي طارئ.

وأكد الزائري أن سمو أمير جازان وجه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سموه أولًا بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء التقلبات والحالة الجوية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

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13:44ت م

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