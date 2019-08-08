حج / "الصحة" تطوير وزيادة في الطاقة السريرية في مستشفى منى الجسر لخدمة ضيوف الرحمن



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, تم تطوير بعض الأقسام وزيادة عدد الأسرة في مستشفى منى الجسر, حيث تم رفع الطاقة السريرية لقسم الإجهاد الحراري إلى 29 سريراً بدلا من خمسة أسرة، كما تم افتتاح 3 مستودعات لتموين الأدوية, فيما تم زيادة غرف العزل لتصبح ثلاثة غرف مجهزة وصالة انتظار للمرضى، إلى جانب افتتاح صيدلية خاصة بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للوفيات في هذا العام .

وأوضحت “الصحة" أن جميع الكوادر التمريضية من السعوديين والسعوديات بنسبة 100% إذ تم رفع عدد الكادر التمريضي في أقسام الطواري والإنعاش القلبي والإجهاد في مستشفى منى الجسر إلى 60 ممرضاً وممرضة يقدمون خدمة تمريضية فائقة للحجاج.

وتبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين جهوداً كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير الرعاية الصحية المتكاملة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

// انتهى //

13:43ت م

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