السعودية اليوم / سفير المملكة لدى أبيدجان يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الكوت ديفوار



أبيدجان 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أبيدجان عبد الله بن حمد السبيعي، اليوم، في الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 59 لجمهورية كوت ديفوار، بحضور فخامة الرئيس الحسن وتارا، وأعضاء الحكومة الإيفوارية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جمهورية كوت ديفوار .

واحتوى الحفل على عرض عسكري ، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تبرز نهضة وتطور جمهورية الكوت ديفوار .

// انتهى //

13:38ت م

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