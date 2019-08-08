حج / بلدية الشوقية تضبط حوشاً شعبياً يخزن مواد غذائية بطرق عشوائية



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولة تفتيشية بنطاق البلدية حوشا شعبيا يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية مخالفة .

وصادرت الفرق الرقابية ( 1 طن) من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لإتلافها وجرى استدعاء صاحب الموقع وأخذ تعهد عليه باخلاء الموقع وتغريمه .

من جهة أخرى واصلت بلدية العزيزية الفرعية حملاتها الرقابية على مطابخ الإعاشة، أسفر عنها مصادرة وإتلاف (٧٦) كجم من اللحوم و (١٢) كجم من الخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما أبعدت البلدية (١٧) عاملاً مخالفاً يعملون بدون شهادات صحية .

وفي سياق متصل ضبطت بلدية الغزة الفرعية مطبخ عشوائي مخالف يفتقر لأدني الإشتراطات الصحية تديره عمالة مخالفة، حيث تم إتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية .

يذكر أن جميع البلديات الفرعية في مكة المكرمة والمراكز الميدانية بالمشاعر المقدسة تعمل على قدم وساق لتهيئة الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات من المواد العذائية لتوفير البيئة الصحية الآمنة والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

// انتهى //

13:34ت م

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