حج / 500 كشاف يساندون وزارة الصحة في المشاعر المقدسة



منى 07 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 18 أغسطس 2018 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد مجموعة الصحة عبدالرحمن عبدالله أبودجين ، أن الفرق الكشفية تم تدريبها للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع وزارة الصحة ، حيث تم توزيع الكشافة بشكل منظم داخل العيادات للعمل على فترات لتغطية موسم الحج .

وبين أبودجين أن جمعية الكشافة جنّدت أكثر من 500 كشاف وقائد للعمل مع وزارة الصحة ضمن أعمالها بمعسكرات الخدمة العامة، بحيث سيكون عملهم في ( 10 ) مراكز صحية ، و ( 10 ) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة ، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات ، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة ، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.

// انتهى //

13:30ت م

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منى 07 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 18 أغسطس 2018 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية عبر معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها المساندة لجهود وزارة الصحة في عددٍ من المستشفيات والمراكز الصحية .وأوضح قائد مجموعة الصحة عبدالرحمن عبدالله أبودجين ، أن الفرق الكشفية تم تدريبها للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع وزارة الصحة ، حيث تم توزيع الكشافة بشكل منظم داخل العيادات للعمل على فترات لتغطية موسم الحج .وبين أبودجين أن جمعية الكشافة جنّدت أكثر من 500 كشاف وقائد للعمل مع وزارة الصحة ضمن أعمالها بمعسكرات الخدمة العامة، بحيث سيكون عملهم في ( 10 ) مراكز صحية ، و ( 10 ) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة ، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات ، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة ، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.// انتهى //13:30ت م0122

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