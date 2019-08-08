حج / تعلو في سماء المشاعر .. أدلة الحدود الشرعية دليل الحاج المكاني



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

حيثما كان موقع الحاج في المشاعر المقدسة فهناك إدلة إرشادية تبين لهُ حدود كل مشعر " منى ، عرفات ، مزدلفة "، موزعة بأبعاد تغطي كامل المساحة ،تمتاز بارتفاعها وحجمها الكبير ليسهل مشاهدتها.

وخلال رحلة الحج الإيمانية ، فإن هذه العلامات بمثابة دليل جغرافي للحاج ، صُممت بهوية وطابع خاصين مغايرة لبقية اللوحات الإرشادية ،وميز كل مشعر بلون ، فيما دونت المعلومات بخط بارز باللغتين العربية والانجليزية.

واستندت مواضع تلك الأدلة على الحدود المكانية للمشاعر المقدسة وبيان بداية ونهاية كل مشعر،بما يكفل للحاج أنه في حدود المشعر ،إلى جانب لوحات أخرى تحدد اتجاه القبلة.

// انتهى //

13:25ت م

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