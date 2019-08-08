حج / اكتمال وصول حجاج غينيا بيساو ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

اكتمل وصول 500 حاج وحاجة من جمهورية غينيا بيساو ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة حيث كان في استقبالهم فور وصولهم إلى مقر إقامتهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين استقبلوهم بالورود وماء زمزم، والتمر والقهوة العربية .

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية

من جهته عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما وجدوه فور وصولهم للمملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجل أن يجعل عمله في موازين حسناته وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.

// انتهى //

13:19ت م

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منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساكتمل وصول 500 حاج وحاجة من جمهورية غينيا بيساو ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة حيث كان في استقبالهم فور وصولهم إلى مقر إقامتهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج الذين استقبلوهم بالورود وماء زمزم، والتمر والقهوة العربية .ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات لضيوف البرنامج .من جهته عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما وجدوه فور وصولهم للمملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجل أن يجعل عمله في موازين حسناته وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.// انتهى //13:19ت م0118

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