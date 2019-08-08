عبدالله بن خالد: كأس السعودية للفروسية تحوّل جذري وركيزة للانطلاق عالميًا

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بنادي الفروسية، الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذه الرياضة العريقة في جميع مجالاتها.

وأكد الأمير عبدالله بن خالد أن هذا الدعم من القيادة أسهم بشكل أساسي في تطور ونهضة رياضة الفروسية لتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح وازدهار.

جاء ذلك إثر حضور الأمير عبدالله بن خالد حفل سباق الخيل في سارتوجا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، والذي تم فيه الإعلان عن إقامة كأس السعودية بالعاصمة الرياض العام المقبل، كما تقدم بخالص الشكر والامتنان لمقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يجده نادي رياضة الفروسية من المتابعة والاهتمام والدعم مثَّل الركيزة الأولى في التحولات والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها الفروسية في هذه المرحلة، وفي الإستراتيجية التي ستسير عليها في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعاته اللا محدودة ورؤيته المستقبلية في أن تصل الفروسية السعودية في سباقاتها ومنشآتها ومكانتها إلى مصاف دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

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وقال الأمير عبدالله إن إطلاق هذه البطولة العالمية في الرياض والتي تحمل اسم (كأس السعودية) سيعزز مكانة الفروسية السعودية لتحتل موقعًا بارزًا على خارطة سباقات الخيل الكلاسيكية في العالم ورقمًا مهمًا في أجندة المحافل العريقة للسباقات الكبرى، مبينًا أن كاس السعودية الذي يعد الأكبر في تاريخ سباقات الخيل العالمية سيكون نقطة تحول جذرية وركيزة أولى للانطلاق إلى العالمية وتهيئة سبل النجاح لتكون للفروسية السعودية الريادة والتميز والثقل الكبير الذي يوازي مكانتها الدولية.

وأضاف أن نادي الفروسية وبتوجيه وإشراف ومتابعة من الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة قد أعد كافة التجهيزات والترتيبات لهذه المناسبة الكبيرة وآلية المشاركة وأنظمتها والمعايير الدولية التي تم تطبيقها وكذلك طبيعة عمل اللجان المختلفة التي ستعمل في تنظيم كأس السعودية والتي يصل مجموع جوائزها إلى عشرين مليون دولار وهو الرقم الأعلى بين جميع سباقات الخيل العالمية والذي سيقام بتاريخ 29 فبراير 2020 في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية على ميدان رملي لمسافة 1800 م بمشاركة 14 جوادًا تمثل صفوة الجياد على مستوى العالم.

وتابع الأمير عبدالله بن خالد أن جائزة المركز الأول هي عشرة ملايين دولار بينما تتوزع عشرة ملايين دولار أيضًا على بقية المراكز من الثاني إلى العاشر، موضحًا أن توقيت إقامة كاس السعودية وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة قد تم اختياره بعناية ليتناسب مع توقيت ومواعيد سباقات الخيل العالمية الكبرى بحيث يكون بعد شهر من انتهاء كأس بيجاسوس العالمي في جولف ستريم بارك وقبل شهر من كأس دبي العالمي بحيث تتاح الفرصة لإبراز الملاك وأفضل الجياد العالمية للمشاركة في هذه السباقات العالمية الأغلى والأهم والمخصصة للميادين الرملية.

ونوه الأمير عبدالله إلى أن الكثير من التفاصيل الخاصة بكأس السعودية وبالفروسية السعودية بشكل عام ستعلن في المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيعقده الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في مدينة الرياض بوقت لاحق، منوهًا في ذات الوقت بما يبذله الأمير بندر من جهود متواصلة وسعي حثيث لقيادة النادي وسباقات الخيل السعودية والسير بهذه الرياضة إلى دروب النجاح والتطوير والتميز عبر إستراتيجية وخطط طموحة حرص عليها ويعمل على تجسيدها على أرض الواقع بمخرجات وبرامج عملية تحقق تطلعات القيادة وتلبي احتياجات وطموحات محبي وعشاق ووسط الفروسية السعودية في القريب العاجل.

