«الصحة» تجهز 4 مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى لاستقبال الحجاج

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365:

جهزت وزارة الصحة أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى ، حيث بدأت اليوم السابع من ذي الحجة باستقبال الحجاج المرضى بعد أن أتمت خلال الأيام الماضية كامل استعداداتها لتشغيل المستشفيات والمراكز الموسمية بجميع المشاعر المقدسة.

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وأوضحت الوزارة أن المستشفيات بمشعر منى هي مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرا منها 37 سريرا للطوارئ, ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرا خصص منها 18 سرير طوارئ, ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرا ، للطوارئ 25 سريرا، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا منها 13 سرير طوارئ.

وأشارت إلى أن مستشفيات المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز, حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي, تلاها تجهيزها, وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداها وتشغيلها, ثم إقامت مجموعة من ورش العمل والتدريب والافتراضيات لإكمال جاهزية العاملين وتأهيلهم, وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج, لا سيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وآخرى في قسم الجراحة، والباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة ، إضافة إلى أقسام للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي،وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.