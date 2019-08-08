شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يودع 2.6 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد لشهر أغسطس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أودع اليوم (الخميس) برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال، وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطياً عددهم حاجز 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

وذكر المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالاً للأسرة الواحدة، مبيناً أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير والاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مستفيد.

وأفاد المتحدث القحطاني بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط www.ca.gov.sa