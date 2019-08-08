شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يطلق تحذيراً لمرتاديه أثناء القيادة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعاء مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مرتاديه إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، وذلك نظراً لوجود بعض الكثبان الرملية نتيجة لعدم ملاءمة الأجواء.
جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» اليوم (الخميس).
كانت هذه تفاصيل خبر مطار الدمام يطلق تحذيراً لمرتاديه أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.