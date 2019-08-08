شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يطلق تحذيراً لمرتاديه أثناء القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعاء مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مرتاديه إلى توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، وذلك نظراً لوجود بعض الكثبان الرملية نتيجة لعدم ملاءمة الأجواء.

جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه في موقع «تويتر» اليوم (الخميس).