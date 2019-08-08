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وصلت حاجة فلسطينية في السبعين من العمر، لمستشفى النور التخصصي وهي تعاني جسدياً، بعد أن أنهكها الفشل الكلوي المزمن الذي تعاني منه وصاحبه تقدمها في السن، إضافة لمعاناتها من انسداد كامل في الوريد المركزي.
وكانت الحاجة الفلسطينية تحاملت على نفسها، رغبةً في أداء فريضة الحج، وعقب تزايد سوء وضعها الصحي نُقِلت لمستشفى النور التخصصي، حيث اتضح معاناتها من فشل كلوي مزمن، وبعد إجراء الأشعة الوريدية تبين وجود انسداد كامل في الوريد المركزي بالصدر.
فريق طبي بقسم جراحة الاوعية الدموية التداخلية أجرى للحاجة عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة، حيث تم فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون، ووضع دعامتين، وهو ما أدى لتحسن حالة الحاجة بفضل الله تعالى.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 12:50 PM
أجريت لها عملية قسطرة قلبية ناجحة"الصحة" تمسح أحزان حاجّة فلسطينية تكالبت عليها الأمراض
وصلت حاجة فلسطينية في السبعين من العمر، لمستشفى النور التخصصي وهي تعاني جسدياً، بعد أن أنهكها الفشل الكلوي المزمن الذي تعاني منه وصاحبه تقدمها في السن، إضافة لمعاناتها من انسداد كامل في الوريد المركزي.
وكانت الحاجة الفلسطينية تحاملت على نفسها، رغبةً في أداء فريضة الحج، وعقب تزايد سوء وضعها الصحي نُقِلت لمستشفى النور التخصصي، حيث اتضح معاناتها من فشل كلوي مزمن، وبعد إجراء الأشعة الوريدية تبين وجود انسداد كامل في الوريد المركزي بالصدر.
فريق طبي بقسم جراحة الاوعية الدموية التداخلية أجرى للحاجة عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة، حيث تم فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون، ووضع دعامتين، وهو ما أدى لتحسن حالة الحاجة بفضل الله تعالى.
، "الصحة" تمسح أحزان حاجّة فلسطينية تكالبت عليها الأمراض ،
المصدر : الخليج 365
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