“طريقة” الاستعلام عن إمكانية إصدار أو تجديد رخص العمل للعامل من موقع وزارة العمل...

خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني علي شبكة الأنترنت لكي يستطيع العمالة الوافدة للكافة المنشآت والشركات الحصول علي رخصة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر بمثابة موافقة مكتب العمل السعودي للعامل لكي يستطيع أن يعمل بالعديد من المجالات بالسوق السعودي بكل سهولة ويسر، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل والتي تعتبر من احد المتطلبات الضرورية من اجل إصدار أو تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين من قبل المديرية العامة للجوازات.

رسوم خدمة الاستعلام عن إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل للعامل بنحو 100 ريال لمدة عام واحد فقط، وذلك بحسب ما ذكر بالموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ربما تزيد هذه التكلفة مستقبلا، وذلك بحسب قرارات الوزارة بشان رسوم المقابل المالي للاستخراج رخص العمل، حيث تجدر الإشارة بان وزارة العمل السعودي، توفر العديد من الخدمات الأخري التي يستفيد منها العديد من المواطنين والمقيمين فمن ضمن تلك الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن موظف سعودي وأيضا رابط استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب، وغيرها من الاستعلامات الإلكترونية الأخري.

الاستعلام عن إمكانية إصدار أو تجديد رخص العمل للعامل

بداية الأمر نقوم بالدخول علي شبكة الأنترنت، من ثم الولوج علي رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الإقامة الخاص بالعامل.

كتابة رقم رمز التحقق.

اختيار خدمة الاستعلام عن إصدار أو تجديد رخصة العمل .

. النقر علي أيقونة بحث.

عقب الانتهاء من إدخال رقم أقامة العامل سوف تظهر لكم قيمة رسوم رخصة العمل في السعودية، حيث يمكن الاختيار ما بين خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل، بعدها سوف يتم استلام الرخصة عن طريق خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، في خلال أسبوعين إلي أسبوع، وختاما في حالة عدم استلام رخصة العمل الخاصة بك يمكن التواصل مع خدمة صوتك مسموع، والتي ستقوم بمتابعة حالة الطلب الخاصة بك