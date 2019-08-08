حج / "الصحة" تمسح أحزان حاجة فلسطينية تكالبت عليها الأمراض



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

وصلت حاجة فلسطينية في السبعين من العمر لمستشفى النور التخصصي وهي تعاني جسدياً بعد أن أنهكها الفشل الكلوي المزمن الذي تعاني منه, إضافة لمعاناتها من انسداد كامل في الوريد المركزي.

وكانت الحاجة الفلسطينية تحاملت على نفسها، رغبة في أداء فريضة الحج، وعقب تزايد سوء وضعها الصحي نقلت لمستشفى النور التخصصي حيث اتضح معاناتها من فشل كلوي مزمن وبعد إجراء الأشعة الوريدية تبين وجود انسداد كامل في الوريد المركزي بالصدر.

وأجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية للحاجة عملية قسطرة قلبية في وحدة عمليات الهجينة, حيث تم فتح الانسداد وتوسعة الوريد بالبالون ووضع دعامتين ما أدى لتحسن حالة الحاجة بفضل الله تعالى.

// انتهى //

12:43ت م

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