حج / رئيس مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني يشيد بالدور الرائد الذي تقدمه المملكة لحجاج بيت الله العتيق



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

قدم رئيس مجلس الفكر الإسلامي قبلا إياز من جمهورية باكستان الإسلامية، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الاستضافة الكريمة التي تلقاها بكل حفاوة وسرور لأداء مناسك الحج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة والزيارة.

وقال : إن المستضافين في البرنامج يعتزون بدعوة المملكة لأداء هذا النسك الإيماني والركن الخامس من أركان الإسلام، مضيفاً أن المملكة سبّاقة في فعل الخير وهي أولى الدول الإسلامية وفي مقدمتها، وواجهة للعالم الإسلامي، ففيها قبلة المسلمين وفيها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مهبط الوحي.

وأضاف أن المملكة استضافت الحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي وكأنه حلم أن يأتوا للمملكة لأداء مناسك الحج، ولكن خادم الحرمين الشريفين حقق لهم هذا الحلم وهذا فخر للمملكة.

وأشاد إياز في ختام تصريحه بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة وجمهورية باكستان.

// انتهى //

12:39ت م

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