منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأشاد مجموعة من الحجاج الإفريقيين الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية لأداء الفريضة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة , بمنظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام والتسهيلات الكبيرة التي توفرها لهم لتمكينهم من أداة النسك بكل يسر وسهولة والتفرغ للذكر والدعاء وعبادة المولى سبحانه وتعالى.وعبر رئيس بعثة بوركينا فاسو حاتم ديمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية باسمه واسم أعضاء البعثة عن وافر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على الاستضافة الكريمة لتأدية فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، عادًا هذه الدعوة التي شملت مئات المسلمين من مختلف بلدان العالم الإسلامية وغيرها تعبر عن الاهتمام الخالص الذي تكنه القيادة السعودية للعالم الإسلامي وقضاياه وللمسلمين عمومًا في مختلف أصقاع الأرض الشاسعة.ونوه حاتم ديمي بالخدمات المتميزة التي تقدم لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية التي تشرف على البرنامج وبالضيافة الكريمة وبالحفاوة البالغة التي تحوطهم، سائلًا المولى أن يديم النعمة على المملكة العربية السعودية وأن يحفظها من كل مكروه وأن يجعلها على الدوام موئلًا لكل المسلمين وعونًا لهم في الشدائد والملمات.فيما أشاد المسؤول الحكومي المكلف بتقنية المعلومات بدولة أفريقيا الوسطى فرانسيسكو إمبا نجيما بالدعوة الكريمة التي تلقاها هو وزملاؤه لأداء فريضة الحج في الديار المقدسة في ضيافة خادم الحرمين الشريفين وتحت رعايته ، معبرًا عن خالص الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ولكل موظفيها الذين لا يألون جهدا للقيام بكل ما يعينهم على أداء نسك العمرة والحج في أحسن الظروف والأحوال.// يتبع //12:37ت م0098

حج / حجاج إفريقيون من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يشيدون بمنظومة خدمات الحج/ إضافة أولى واخيرة

وعدّ إمبا نجيما الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل السبل التي تعينهم على القيام بأداء فريضة الحج وافرغ للعبادة والذكر وصالح العمل تعكس الدور العالمي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية ومد يد العون لكل المسلمين في شرق البلاد وغربها.

كما عبر عبد الله توري مقاول معماري من السينغال عن شكره وامتنانه للقيادة السعودية وللشعب السعودي عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها من قبل مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية وعموم الشعب السعودي وعن الاهتمام والرعاية التي شملتهم منذ أن وطئت اقدامهم الأرض المقدسة.

وأبدى توري باعتباره متخصصا في العمارة إعجابه الشديد بالتطور الكبير التي تشهده المملكة في كل الميادين وبالخصوص في ميدان الإنشاءات والعمارة والمباني الخلابة ذات التميز الصارخ التي تعبر عن روح الأمة والعمارة الإسلامية الأصيلة التي تجلت في أبهى صورها في العديد من الأبراج العملاقة التي لا تفتقد أي ميزة من ميزات البناء الحديث وتحافظ في نفس الوقت على خصائص العمارة الإسلامية العريقة التي تأخذ بالألباب.

وقال المعماري السنغالي : "لقد أصبت بالدهشة حقًا عندما وقع نظري لأول مرة على العديد من المباني الكبيرة والأبراج بمكة المكرمة وانطلقت ألتقط الصور بلا هوادة. وبما أني أعمل في العمارة والإنشاء فإني أقدر الأمور حق قدرها وما رأيت في هذا المجال شيء رائع حقا".

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