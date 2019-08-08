

الدمام 07 ذو الحجة 1440هـ الموافق 08 أغسطس 2019م واس

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، سقيا الماء على 370 حاجاً بالمنطقة الشرقية، وذلك بمدينة الخبر قبل انطلاقهم لمكة المكرمة.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن الجمعية حرصت على خدمة حجاج المنطقة الشرقية وتقديم الخدمات لهم، فقامت أمس الأول بإطلاق دورة تدريبية تثقيفية لتعريف الحجاج المنطلقين من المنطقة الشرقية بمناسك الحج، كما وزعت أمس سقيا الماء على الحجاج، ووفرت بالتعاون مع أهل الخير والجهات المانحة إعاشة الحاج وتوفير متطلباته.

وبيّن أن برنامج سقيا الماء هو أحد برامج الجمعية الذي يهدف إلى توفير السقيا للمستفيدين من خدماتها ودعم المساجد بالسقيا ودعم برامج إفطار الصائمين في رمضان بسقيا الماء، مشيراً إلى أن الجمعية أطلقت مؤخراً حملة لدعم برنامج الجمعية سقيا الماء بقيمة 150 ريالاً للسهم، وذلك إسهاما من أهل الخير بالمنطقة ليكونوا شركاء في الأجر.

وأشار العفيصان إلى أن البرنامج إلى جانب توزيعه كميات من السقيا على الحجاج المغادرين من المنطقة، فإنه يوزع السقيا على مستفيدي الجمعية، وعلى المساجد، لافتاً إلى أن جميع فروع الجمعية بالمنطقة والبالغ عددها 10 فروع تعمل معا للمساهمة في تنفيذ البرنامج.

// انتهى //

12:31ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / بر الشرقية توزع سقيا الماء على حجاج الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.