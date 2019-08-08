ريال مدريد يعرض مودريتش ومبلغا ماليا لضم نيمار

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني، عرضا جديدا للظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيمار ارتبط بالرحيل عن سان جيرمان مؤخرا، بعد إعلان إدارة النادي عن رغبة اللاعب في المغادرة، بجانب غيابه عن جميع مباريات الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: إن إدارة الريال عرضت على سان جيرمان خلال الأيام الماضية ضم نيمار مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، يقود المفاوضات بنفسه، ويبذل كل ما بوسعه لإضفاء الطبيعة الرسمية على المفاوضات بين الناديين من جهة، وبين الريال واللاعب من جهة أخرى.

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وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني يراقب تحركات الريال، لكنه يتوقع أن يظل نيمار على رغبته بالعودة للبارسا، ناديه السابق.

وعلى الجانب الآخر، فإن سان جيرمان يفضل بيع اللاعب للريال أو أي ناد آخر بخلاف برشلونة، إذ سبق وعرضت إدارة سان جيرمان نيمار على يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف التقرير عن أن بيريز، رئيس الريال عرض على اللاعب التوقيع للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة، براتب سنوي يقدر بـ40 مليون يورو.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن انضمام نيمار لبرشلونة يتوقف على تخلي الفريق الكتالوني عن لاعب وسطه البرازيلي فيليبي كوتينيو؛ من أجل توفير الأموال اللازمة لتمويل الصفقة.

نيمار (27 عاما) كان رحل عن برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، لكنه أدرك لاحقا اتخاذه القرار الخاطئ في مسيرته، بعدما أيقن بفشل مشروع النادي الباريسي.