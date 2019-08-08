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خارجية نظام الأسد ترفض الاتفاق الأميركي التركي بشأن المنطقة الآمنة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة خارجية نظام الأسد في سوريا رفض الاتفاق الأميركي – التركي حول إنشاء المنطقة الآمنة.
ويوم أمس، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن شمالي سوريا سيتم على مراحل.
وأوضح المتحدث “سيتم تنفيذ الآلية التي تم الاتفاق عليها مع تركيا في سوريا على مراحل، والولايات المتحدة مستعدة للبدء في تنفيذ بعض الأنشطة سريعًا، فيما المناقشات تتواصل مع تركيا”.
وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت، الأربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك في شمال سوريا، سيكون هدفه إدارة التوترات بين المقاتلين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.
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