اتهام أخ لأمير قطر بمحاولة قتل شخصين في أمريكا

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتهمت دعوى فدرالية ممثلة عن الحكومة الأمريكية الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمحاولة إجبار حارسه الأمريكي على قتل شخصين، كما احتجز طبيبًا من كاليفورنيا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية عدة، من بينها صحيفة التايمز والديلي كولر: إن الادعاء انتهى من التحقيقات بشأن القضية، وأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر يحاكم الآن في كاليفورنيا بناء على دعوى مرفوعة في محكمة فدرالية.

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وقام مدعٍ آخر في القضية بتقديم ادعاءات مشابهة، حيث قال: إنه عمل كطبيب على مدار الساعة لدى شقيق أمير قطر كي يُراقبه أثناء فترات شربه الكحول، مشيرًا إلى أن خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر في نهاية المطاف للقفز من سور ارتفاعه 18 قدمًا كي يهرب.

والمدعى عليه في هذه الدعوى هو خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، أحد الأبناء المدللين للأب حمد، الذي لا يزال يحكم قطر من خلف الستار. وكانت الدعوى قد رفعت في 23 يوليو في محكمة فدرالية بولاية فلوريدا ولم يتم نشرها في الإعلام من قبل.

وكان كل من حارس الأمن الشخصي، ماثيو بيتارد، من ولاية فلوريدا، والطبيب ماثيو أليندي من ولاية كاليفورنيا، قد عملا لصالح خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة بيفرلي هيلز وسافرا معه بشكل منتظم إلى قطر ولندن.

وذكرت الدعوى أنه “خلال فترة عمل بيتارد، طلب منه المُدعى عليه قتل شخصين. ففي حوالي نهاية سبتمبر 2017 ونوفمبر من نفس السنة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، طلب المدعى عليه من بيتارد أن يقتل رجلًا وامرأة رأى أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي. إلا أن بيتارد رفض تنفيذ هذه الطلبات غير القانونية”.