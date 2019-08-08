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مواطن ينحت ملعبًا لكرة القدم من الصخور بجازان
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان
أنشأ مواطن في جبال الحشر شرق منطقة جازان أول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر ومدرجاته تشبه المدرجات الزراعية والمسارح الرومانية.
وتم إنشاء الملعب بهذا الجمال بجهود ذاتية من متابعات الخليج 365 محمد حربان الحريصي، حيث ظل يعمل على نحته أكثر من 10 سنوات بدأها في تدريج الملعب مستفيدًا من طبيعة المنطقة وتوفر الصخور إلى أن وصل إلى وضعه الحالي شبه مكتمل المدرجات ويتسع الملعب لأكثر من 20 ألف متفرج ويتميز بشكله الرائع الذي يقع في بداية جبال الحشر صعودًا والذي لا يوجد له مثيل في العالم ليقدمها لشباب مجتمعه ليمارسوا هوايتهم المفضلة.
ودفع الحريصي تكلفة الإنشاء ما يقارب 2 مليون ريال إلى الآن وما زال بحاجة إلى فرش الملعب (100م *60 م) وإنارة الملعب بشكل كامل واستكمال تجهيز المنصة الرئيسة (منصة كبار الشخصيات) بنفس طبيعة المدرجات مع عمل زجاج أمامي وتكييف المقر وبناء مقر ضيافة وتهيئة منصة التعليق ومنصة المركز الإعلامي وغرف اللاعبين، بالإضافة إلى تجهيز دورات مياه للجمهور وللاعبين وتسوير الملعب وعمل حارات للمدرجات وتوسعة مواقف الملعب وسفلتة الطريق المؤدي إلى الملعب وإنارته.
وتناقل مواطنون ومقيمون على نطاق واسع صور الملعب وشكله، واصفين إياه بأنه تحفة رياضية عجيبة، مطالبين الجهات المعنية بتوثيقها كأولوية وطنية على المستوى العالمي، حيث تحتضن أكبر الدورات الرياضية على مستوى القطاع الجبلي وهي دورة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.
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