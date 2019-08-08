210 أعمدة إنارة وفوانيس «LED» لإضاءة طريق وتقاطع الصوامع في سكاكا

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أنهت أمانة منطقة الجوف إنارة طريق الفياض وتقاطع الملك عبدالله (الصوامع) بتقنية الإنارة الحديثة (LED) بـ84 عامود إنارة و126 فانوسا و3360 متراً من الكيابل. Advertisements وأكدت أمانة منطقة الجوف أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة لتحسين المشهد الحضري لمداخل المدن وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق. وتعمل الإدارة العامة للصيانة والتشغيل بأمانة المنطقة بشكل حثيث على تطوير منظومة الإنارة بأفضل التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، حيث إن توفير استهلاك الطاقة يصل إلى 70%. وأكد أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن تلك الجهود تأتي ضمن توجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة حثيثة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.



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