شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «كتابات العدل المتنقلة» في المشاعر خلال الحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
أعلنت وزارة العدل، أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدماتها لضيوف الرحمن ومقدمي الخدمات في مشعر منى والحرم المكي خلال موسم حج هذا العام.
وكتابات العدل المتنقلة في الحج، هي خدمة توثيقية مجانية تقدمها وزارة العدل للحجاج والعاملين على خدمتهم من خلال فرق ميدانية داخل المشاعر المقدسة، وممثلين في الحرم.
وأوضحت أنه يتم التواصل من خلال الرقم (920025888)، و(0125313265)، والبريد الإلكتروني ([email protected]).
وأوضحت وزارة العدل أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدماتها بدءاً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً وذلك خلال الفترة من 7 - 13 من شهر ذي الحجة الجاري.
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