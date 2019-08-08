، ‏‫وعْدُ الـ46 عامًا ينفّذه حاج جزائري لزوجته برحلة الديار المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم شكره للمملكة على جهودها في خدمة الحجاج ورعايتهم

أوفى حاجّ جزائري بوعد كان قد أطلقه لزوجته قبل 46 عامًا أثناء زواجه، باصطحابها إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج.

وقال الحاج الجزائري "سيدي زايد": لقد حققت وعدي لزوجتي الذي أطلقته على نفسي منذ أول عهد زواجنا قبل 46 عامًا، بأن أحضر زوجتي إلى مكة المكرمة، ونقوم بأداء فريضة الحج.

وأضاف: أبلغ من العمر 75 عامًا، ولديّ عدد 12 ولدًا، وقد توفي منهم 5 أولاد، وأعمل في وظيفة حكومية.

وتابع: منذ أعوام وأنا أدخر بعض النقود لمثل هذا اليوم؛ محققًا فيه وعدي لزوجتي التي كانت متلهفة لرؤية الكعبة.

وأردف: شعوري لا يوصف بفرحتي برؤية الكعبة وتحقيق حلم زوجتي الذي كان يراودها طيلة سنوات العمر.

وقال: ما شهدته من خدمات ورحابة في الاستقبال يفوق الخيال؛ فإنني أتقدم بالشكر لجميع القائمين على خدمة الحجيج.