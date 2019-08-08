محمد بن مسعود - الدمام - 08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 11:32 AM لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية.. لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية.. الكلمات المفتاحية ، لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية.. ،

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