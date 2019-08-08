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بعد أن وَهَن عظمه وكبُر سنه، غيّرت مشاهدة الكعبة المشرفة -لأول مرة- قناعات طبيب باكستاني تأخر في أداء فريضة الحج عقودًا من الزمن، قضاها في تضميد جراح المرضى.
وفي التفاصيل تحدّث "وسيع أحمد" (باكساتني 72 سنة) لـ"الخليج 365" أثناء تواجده بالمسجد الحرام، وهو ينقل على كرسي متحرك يُدفع بساعدي ابنه لأداء فريضة الحج بقوله: "أجبرتني ظروف العمل على تضميد جراح المرضي لعقود من الزمن كانت سببًا في تأخري عن أداء فريضة الحج".
وأضاف: بعد مشاهدة الكعبة لأول مرة في حياتي، تغيرت قناعتي، وسأحاول ألا تنقطع نظرتي بمشاهدة الكعبة، وسأستمر في زيارتها حتى ولو كل عام مرة بعمرة.
من جهته، علق ابنه بقوله: هذا العام حجّجت والدي، والعام القادم سوف أحجّج والدتي.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 11:08 AM
"وسيع" تحدث لـ"الخليج 365" وهو على كرسي متحرك يُدفع بساعديْ ابنه
بعد أن وَهَن عظمه وكبُر سنه، غيّرت مشاهدة الكعبة المشرفة -لأول مرة- قناعات طبيب باكستاني تأخر في أداء فريضة الحج عقودًا من الزمن، قضاها في تضميد جراح المرضى.
وفي التفاصيل تحدّث "وسيع أحمد" (باكساتني 72 سنة) لـ"الخليج 365" أثناء تواجده بالمسجد الحرام، وهو ينقل على كرسي متحرك يُدفع بساعدي ابنه لأداء فريضة الحج بقوله: "أجبرتني ظروف العمل على تضميد جراح المرضي لعقود من الزمن كانت سببًا في تأخري عن أداء فريضة الحج".
وأضاف: بعد مشاهدة الكعبة لأول مرة في حياتي، تغيرت قناعتي، وسأحاول ألا تنقطع نظرتي بمشاهدة الكعبة، وسأستمر في زيارتها حتى ولو كل عام مرة بعمرة.
من جهته، علق ابنه بقوله: هذا العام حجّجت والدي، والعام القادم سوف أحجّج والدتي.
، سبعيني باكستاني أفنى عمره في تضميد الجراح: هذا ما فعلته "الكعبة" بي ،
المصدر : الخليج 365
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