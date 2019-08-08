، قوافل الحجيج تبدأ غدًا الصعود إلى مشعر منى.. أمن وسلام وخطة متكاملة ،

- 1/2
- 2/2
تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام يوم غد الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة، في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى تسخير جل الإمكانات والخدمات أمام وفود الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة، وفي جو مفعم بالأمن والإيمان.
وأعدت قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.
وجندت قيادة قوات أمن الحج جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن؛ لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى بمتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ لتيسير وتسهيل عملية التصعيد أمام قوافل الحجيج، وتوفير الأمن والسلامة لهم بعد عون الله وتوفيقه.
وركّزت الخطة على منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وإتاحة الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة.
وستسهم المشروعات الحيوية والعملاقة التي نفّذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعون من الله وتوفيقه، في انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل عمليات التصعيد والنفرة من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتُعد المشروعات قراءةً واضحة لما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بوفود بيت الله العتيق وحرصها -أيدها الله- على تحقيق كل ما من شأنه توفير الراحة والطمأنينة للحجاج؛ ليتفرغوا لأداء مناسك الحج، وينعموا بالخدمات التي وفّرتها الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 11:02 AM
لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى وسط تكامل في الخدمات والإمكانات
تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام يوم غد الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة، في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الرامية إلى تسخير جل الإمكانات والخدمات أمام وفود الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة، وفي جو مفعم بالأمن والإيمان.
وأعدت قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى.
وجندت قيادة قوات أمن الحج جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن؛ لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى بمتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ لتيسير وتسهيل عملية التصعيد أمام قوافل الحجيج، وتوفير الأمن والسلامة لهم بعد عون الله وتوفيقه.
وركّزت الخطة على منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وإتاحة الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة.
وستسهم المشروعات الحيوية والعملاقة التي نفّذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعون من الله وتوفيقه، في انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل عمليات التصعيد والنفرة من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتُعد المشروعات قراءةً واضحة لما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بوفود بيت الله العتيق وحرصها -أيدها الله- على تحقيق كل ما من شأنه توفير الراحة والطمأنينة للحجاج؛ ليتفرغوا لأداء مناسك الحج، وينعموا بالخدمات التي وفّرتها الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
، قوافل الحجيج تبدأ غدًا الصعود إلى مشعر منى.. أمن وسلام وخطة متكاملة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قوافل الحجيج تبدأ غدًا الصعود إلى مشعر منى.. أمن وسلام وخطة متكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.